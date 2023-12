Gela Calcio, via anche D’Amico. Addio a sorpresa per il Gela Futsal

Gela. A pochi giorni dalla fine del mercato, arriva il settimo addio in casa Gela. A fare le valigie è il centrocampista Andrea D’Amico. Addio a sorpresa da parte del numero 10 biancazzurro, imprescindibile per il tecnico gelese e titolare fino a domenica contro la Nebros. Va via dopo un anno esatto nella nostra città, arrivato lo scorso dicembre al Gela FC, che per poco non si salvò grazie anche ai gol e alle giocate del centrocampista catanese. D’Amico andrà a giocare probabilmente con la Pro Favara. Domani sarà una giornata clou per il mercato in entrata, con almeno due trattative che potrebbero andare in porto. Pare che la società sia interessata, tra i vari giocatori, all’attaccante del Mazzarrone Thierno Ibrahima Diallo, ex Comiso, Palazzolo e Siracusa. Per lui quest’anno 3 gol siglati.