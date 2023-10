“Gela emblema questione meridionale”, Cgil verso corteo nazionale: “Città ha pagato prezzo pesante”

Gela. La Cgil si prepara alla manifestazione nazionale del 7 ottobre, a Roma. Dalla città partiranno diversi bus in direzione della capitale. Nel pomeriggio, un’assemblea intercategoriale ha messo insieme un gran numero di lavoratori. La piattaforma rivendicativa è stata pienamente approvata. In piazza “per la via maestra”, a partire dal rispetto della Costituzione e per invertire la rotta delle politiche sul lavoro del governo Meloni. “Gela è un volano – ha spiegato il segretario confederale Rosanna Moncada – per lo sviluppo industriale e per l’ambiente. A Gela ci sono grandi prospettive e noi vogliamo racchiudere tutto, parlando di istruzione e di sanità che non può essere lasciata al collasso. E’ un territorio dalle grandi possibilità ma che ha pagato un prezzo pesante per scelte politiche scellerate. Noi siamo con questa città e siamo nelle vertenze”. L’assemblea è stata l’occasione per un intervento dei vertici nazionali e regionali. C’erano il segretario generale siciliano Alfio Mannino e Francesca Re David della segreteria nazionale. Insieme a loro, Ignazio Giudice, a sua volta della segreteria regionale, e il segretario provinciale Filctem, Rosario Catalano.



Mannino ha battuto sul tasto della “via siciliana” per rivendicare diritti e avere un vero sviluppo. “Con il ciclo dei finanziamenti in Sicilia arriveranno non meno di cinquanta miliardi di euro – ha riferito – o si spendono in opere per lo sviluppo e per la formazione oppure andranno al malaffare”. Catalano ha tenuto a precisare che “i finanziamenti del Pnrr devono essere destinati a progetti per la città”. “Un investimento fondamentale come “Argo-Cassiopea” – ha aggiunto – deve essere completato e concluso”. Re David ha riproposto la piattaforma dei diritti della Cgil. Ci sono stati interventi di Sebastiano Abbenante (dipendente Eni e sindacalista Cgil), dell’operaio dell’indotto Enzo Verderamo e dell’ex dirigente scolastico Luciano Vullo (in rappresentanza del circolo “Rinascita” dell’Auser).