Gela in trasferta a Messina per tornare a vincere

Gela. Il Gela, dopo la brutta sconfitta interna per 3-0 contro il Modica, dovrà reagire sul campo del Messana. L’ultima trasferta non è stata delle migliori, con l’Atletico Catania che, in 9 uomini, ha fermato la squadra di mister Mirko Fausciana con un pareggio per 1-1. L’obiettivo del Gela sarà sicuramente quello di centrare la vittoria, che manca dalla gara contro la Rocca Acquedolcese al “Presti”. Il Messana risiede attualmente all’ultima posizione in classifica, mentre il Gela è quarto, dietro Modica, Enna e Paternò ma in piena zona playoff.