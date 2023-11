Compensazioni Eni, 300 mila euro per la manutenzione delle aree verdi: governo regionale “apprezza”

Gela. Sul tavolo del governo regionale rispuntano le compensazioni Eni. A seguito del protocollo di intesa del 2014 (collegato al processo di riconversione del sito industriale), si delineò lo sviluppo di interventi per la città da finanziare con un totale di circa 32 milioni di euro. Anche in questo caso, come capitò successivamente per altre intese istituzionali, il percorso è stato tutt’altro che facile. Molti interventi non sono stati ancora finalizzati e tiene banco la vicenda di Macchitella lab, l’ex casa albergo Eni riqualificata con fondi legati a quell’intesa iniziale. L’assessorato regionale alle infrastrutture, retto da Alessandro Aricò, ha portato in giunta l’accordo attuativo per sbloccare un fondo da 300 mila euro, sul totale di quello previsto per le compensazioni. Sono somme destinate alla manutenzione di aree verdi del perimetro urbano.