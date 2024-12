Gela in trasferta per violare il “Gurrera” di Sciacca

Prestia e Arcidiacono hanno ripreso ad allenarsi in gruppo, mentre Caronia continua col lavoro differenziato. Resta da valutare ed è difficile che venga convocato, così come Cocimano, che è riuscito a stringere i denti contro il Città di San Vito ma che in settimana si è allenato poco per via di problemi al polpaccio. Terapie anche per Alessandro Di Dio, che ha avuto un risentimento muscolare e non è certo della convocazione. La buona notizia, però, è che in settimana si sono visti due volti nuovi. Il primo è quello di Simone Giuliano, centrale difensivo arrivato alla corte del club caro a Scerra e Vittoria direttamente dalla rivale Athletic Palermo. Il secondo è quello del difensore classe 2005 Cristian Verdura, in prova coi biancazzurri. Probabile convocazione già da domani per l’ex nerorosa, che ha già svolto diverse sedute di allenamento coi compagni ed è pronto ad insidiare Zappalà e Gambuzza per un posto da titolare.