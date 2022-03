Ghelas, sì mozione: tanti pro-Greco non votano, fronte comune civici-M5s-Pd-opposizione

Gela. Usando parametri solo numerici, paradossalmente si potrebbe concludere sostenendo che la maggioranza è stata battuta, questa sera all’assise civica, sulla mozione che ha portato all’attenzione dei consiglieri le modifiche al contratto Ghelas, proposte dalla commissione sviluppo economico. Nel corso del dibattito, è parsa più che evidente la titubanza di buona parte dei pro-Greco, su una mozione presentata dalla commissione sviluppo economico e sostenuta anzitutto dal presidente, il consigliere Rosario Faraci di “Una Buona Idea”. A conti fatti, la mozione è passata solo grazie ad un vero e proprio fronte comune senza colore, composto dai civici di “Una Buona Idea” e “Impegno Comune” (c’era il consigliere Valeria Caci), dal Pd, da “Liberamente” (con il consigliere Pierpaolo Grisanti che fa parte della commissione sviluppo economico), dal Movimento cinquestelle, dagli indipendenti Alessandra Ascia e Luigi Di Dio e da una parte dell’opposizione di centrodestra (hanno votato favorevolmente il leghista Emanuele Alabisio e il consigliere Db Gabriele Pellegrino). Hanno votato contro l’indipendente Paola Giudice e l’altro leghista Giuseppe Spata. Dieci sì, due no e un astenuto. I salviniani si sono spaccati anche sulla mozione successiva, presentata da Alabiso per la commemorazione dell’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato, ma con Spata che invece ha lasciato l’aula. Poi, è mancato il numero legale. Su Ghelas, gran parte della maggioranza ha scelto di non sostenere la proposta e di uscire anticipatamente dall’aula. L’hanno fatto i consiglieri di “Un’Altra Gela” (ad eccezione del presidente dell’assise civica Salvatore Sammito che si è astenuto), i centristi della Nuova Dc e dell’Udc, ma anche il resto dell’opposizione di centrodestra. I forzisti, altra parte importante della maggioranza, non hanno partecipato alla seduta. Faraci ha spiegato, punto per punto, le proposte che si andrebbero ad innestare nel percorso che dovrebbe portare al nuovo contratto della municipalizzata Ghelas. Per allontanare qualsiasi ombra, ha precisato che “nessuno vuole depotenziare la Ghelas anzi la vogliamo rafforzare senza gravarla di servizi che non riesce a svolgere in maniera efficiente”. La commissione, composta dai consiglieri Luigi Di Dio, Virginia Farruggia, Emanuele Alabiso e Pierpaolo Grisanti, nella proposta prevede l’esternalizzazione del servizio del verde pubblico, che la municipalizzata si trova a sostenere con pochissime unità di personale, nonostante il manager Francesco Trainito abbia più volte chiesto di percorrere la strada di nuove assunzioni. L’efficacia della gestione del manager è stata messa in forte dubbio, con diversi interventi decisamente critici arrivati dai banchi del Movimento cinquestelle, della Lega e ancora dell’indipendente Alessandra Ascia e dell’esponente del gruppo di Musumeci, Gabriele Pellegrino. L’indipendente Paola Giudice, valutando la proposta di modifica, non ha condiviso alcuni aspetti, legati anche alla tempistica del nuovo contratto. Farruggia è stata estremamente diretta, pur senza fare riferimenti precisi. “Sulla nostra proposta si è innescata una meschina speculazione – ha detto – né io né il Movimento cinquestelle abbiamo intenzione di mettere in liquidazione la municipalizzata. Stiamo parlando di una mozione e non di un contratto o di un piano industriale, che dopo tre anni in realtà l’amministrazione e il manager avrebbero dovuto definire, ma che ancora oggi non c’è”. Per il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli, ridurre i servizi significherebbe “alzare bandiera bianca sul futuro di Ghelas”.