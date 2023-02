Ghelas, vicino sblocco delle somme dovute dal Comune: “Contratto? Proroga quasi certa”

Gela. L’impegno assunto dall’amministrazione comunale, al termine di una riunione che si è tenuta giovedì, è di sbloccare il credito da circa ottantamila euro vantato da Ghelas, non oltre la prossima settimana. Si tratta degli stanziamenti che le casse della municipalizzata attendono da quasi due anni, a saldo del servizio di ripristino delle buche stradali. Il manager della multiservizi, l’ingegnere Pietro Inferrera, aveva sollevato la questione anche pubblicamente, spiegando che senza quegli introiti c’era il rischio di non poter assicurare gli stipendi di febbraio ai lavoratori. Pare che questa conseguenza, adesso, possa essere scongiurata. Alla riunione hanno partecipato anzitutto il sindaco Lucio Greco e l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli. Tocca proprio agli uffici di questo settore autorizzare il rilascio delle somme. Oltre ad Inferrera, hanno preso parte al confronto il dirigente Antonino Collura, tecnici e funzionari, sia comunali che dell’in house. La crisi finanziaria attraversata in questo lungo periodo dal Comune non può certamente far stare tranquilli i responsabili della municipalizzata, che a sua volta pure con la gestione Infererra è impegnata a mantenere una stabilità strutturale. Il manager ha sempre escluso che la crisi in atto a Palazzo di Città possa traslarsi sui numeri della multiservizi. L’attenzione però è massima e lo stesso Inferrera ha già attivato un piano complessivo di contenimento delle spese. Gli ottantamila euro che Palazzo di Città non ha ancora versato sicuramente possono fare la differenza. Ghelas dovrà solo trasmettere una certificazione rispetto alle prestazioni. Una formalità che dovrebbe permettere di chiudere la partita. I sindacati avevano già lanciato la loro forte preoccupazione davanti all’incognita degli stipendi. Inferrera oggi ha avuto modo di rapportarsi con i consiglieri della commissione sviluppo economico, che a loro volta hanno voluto avere dei chiarimenti. Se l’emergenza del mancato pagamento pare rientrare, rimane comunque senza una vera risposta, al momento, il quesito sul nuovo contratto Ghelas, posto ancora una volta dalla commissione.