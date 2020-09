Giaquinta trovi il pari nel finale, pari del Gela FC a Licodia Eubea

Gela. Buon pareggio per il Gela FC sul campo del Licodia Eubea. Sotto di un gol nel primo tempo, la formazione di Ciccio Evola riesce a trovare il pari nella ripresa con Giaquinta. Gara complicata al “Franco Vassallo” per via di un fondo campo insidioso ed in terra battuta. Evola lancia dal primo minuto Iannizzotto titolare con Alabiso punta centrale e Ferlito inizialmente in panchina.