Gioca solo il calcio, Gela Fc da brividi a Paternò, biancazzurri al Presti senza tifosi

In seconda categoria si gioca nel chiuso del Presti la gara tra Gela e Atletico Caterinese. Gli ospiti giocheranno con il lutto al braccio per l’improvvisa scomparsa in settimana dell’ex difensore Fiorella, che giocava da capitano nel Marianapoli. La partita, in programma alle 15, sarà diretta da Nicholas Avola di Ragusa.