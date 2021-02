Giornata mondiale della cultura ellenica, gli studenti del classico scelgono “Armonia”

Gela. Hanno scelto il tema dell’Armonia con le sue infinite sfumature gli studenti del Liceo classico Eschilo per partecipare alla Giornata mondiale della Lingua e cultura ellenica. Un ricco programma con tre giorni di dibattiti, incontri , riflessioni con esponenti della cultura e del mondo dell’Università per un evento che si svolge ogni anno dal 2014.

Gli studenti del Liceo diretto da Maurizio Tedesco hanno proposto in diretta su YouTube un video in cui il tema dell’armonia è stato presentato con un viaggio dalla mitologia fino all’età contemporanea toccando la letteratura, le arti, le scienze .