Giovane colpito più volte in centro storico, “fu tentato omicidio”: due condanne

Gela. Quattro anni e otto mesi di reclusione, ciascuno. Il collegio penale del tribunale ha emesso la decisione nei confronti di Roberto Asmetto e Salvatore Vella. Erano accusati di tentato omicidio. La contestazione ha retto al termine del dibattimento. I fatti si verificarono in centro storico. Tra i vicoli della zona, un giovane venne bloccato e ripetutamente colpito, anche con un martello. Giuseppe Rinella e Simone Rinella, padre e figlio, erano già stati condannati in via definitiva. Furono loro, secondo quanto emerso, a colpire il giovane. Asmetto e Vella, invece, per i pm della procura fecero da palo, impedendo che qualcuno potesse intervenire. La vittima riuscì ad evitare il peggio ed ebbe bisogno di un intervento chirurgico, a causa delle ferite riportate. Il pm Lucia Caroselli, in aula, ha confermato la gravità dell’accaduto. Le richieste erano ancora più pesanti, undici anni e otto mesi ad Asmetto e sette anni a Vella. Uno dei capi di imputazione è risultato prescritto e sono state riconosciute le attenuanti. Il giovane preso di mira si è costituito parte civile, con l’avvocato Filippo Faro. Gli è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni. Le difese, sostenute dagli avvocati Giuseppe Smecca e Francesco Bellino, hanno invece escluso che i due imputati abbiano preso parte all’aggressione. Per la procura, c’era la volontà di uccidere.