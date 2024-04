“Unità siciliana” con Franzone: “E’ l’unico candidato fuori dalle clientele”

Gela. Un candidato fuori dagli schemi di una politica che oggi bada più alle clientele e che non è più al servizio della popolazione. È questo l’identikit di Filippo Franzone, disegnato dai suoi alleati del momento, i membri di Unità Siciliana “Le Api” il professor Andrea Piraino ed il Presidente del consiglio nazionale l’ex deputato Salvatore Grillo che questa mattina sono arrivati a Gela per incontrare il Candidato a Sindaco e per approfondire con simpatizzanti e candidati alcune tematiche che saranno oggetto del programma elettorale

E proprio l’onorevole Grillo ha parlato dei recenti fatti accaduti in Puglia e in Sicilia e che hanno visto salire alla ribalta della cronaca nomi illustri della politica per marcare una linea netta con l’essenza della candidatura di Franzone.Un outsider che, secondo Grillo, ha dalla sua la forza dell’investitura popolare, fuori dalle clientele.