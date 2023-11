Giovane fu vittima di una violenza sessuale a Montelungo, condanna per l’imputato

Gela. Fu una giovane, ventitreenne, a denunciare quanto accaduto in un’area isolata, a Montelungo. Venne costretta ad un rapporto sessuale. Al termine del giudizio abbreviato è stata pronunciata la condanna per un trentenne accusato di violenza: quattro anni e due mesi di detenzione. Per la procura, come spiegato nelle conclusioni, costrinse la giovane a subire l’atto sessuale. La ragazza è anche affetta da un disturbo cognitivo. Sarebbe riuscito a portarla in quella zona, carpendo la sua fiducia. Sembra che lei fosse convinta di poter trascorre una giornata insieme alla famiglia di lui. Invece, la condusse nei pressi della spiaggia, dove si sarebbe concretizzato il rapporto sessuale. Le prime ammissioni la ragazza le fece al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Partirono gli accertamenti e fu ritrovato il telo usato quel giorno.