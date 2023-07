Giovani gestivano lo spaccio di droga, giudizio immediato per tre coinvolti

Schembri, un settimana fa, è stato destinatario di un altro provvedimento restrittivo in un’indagine sul tentato omicidio di Capodanno, in via Petrarca. Anche uno dei minori, ieri rinviato a giudizio per l’inchiesta antidroga, è coinvolto nell’indagine sul tentato omicidio (fu lui a sparare in direzione di un trentenne rimasto ferito).