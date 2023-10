Giudice, “orgogliosi delle scelte fatte per il nuovo servizio rifiuti”: civici verso incontro con dem

Gela. Il Piano economico finanziario varato favorevolmente e il nuovo servizio rifiuti appena partito proprio sulla scorta di quel sì, sembrano punti dai quali far riprendere a pieno regime il dialogo nell’area progressista. Da qualche tempo, le parti hanno riattivato i contatti e le interlocuzioni non mancano. “Il fatto di essere stati tra i gruppi responsabili e aver dato la possibilità di un nuovo servizio rifiuti alla città, più efficiente, è un orgoglio – dice il segretario di “Una Buona Idea” Giovanni Giudice – va dato merito agli approfondimenti condotti sul tema dal nostro gruppo e i consiglieri hanno portato a termine quello che è stato deciso e condiviso. E’ stata una scelta per la città e non certo a sostegno di un’amministrazione comunale con la quale i rapporti sono stati interrotti per precise ragioni politiche e di prospettiva”. I civici, anche dopo quella parentesi del Piano economico finanziario e degli atti propedeutici, non hanno mai abbandonato un certo approccio responsabile e continuano a mantenerlo. Non rinunciano all’obiettivo di Macchitella lab, a detta dell’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano un punto imprescindibile nel progetto di “Una Buona Idea”. “Responsabili” ma comunque senza vincoli predeterminati rispetto alla giunta Greco: anche questa è una conclusione piuttosto consolidata. Lunedì prossimo, in aula, i civici cercheranno di avere riscontri dettagliati sullo stato dell’arte delle linee di finanziamento. Sono stati tra i proponenti del consiglio comunale monotematico che entrerà nel cuore di uno dei gangli essenziali della programmazione dell’ente comunale. Perdere il treno dei fondi non è contemplato nel decalogo dei civici. Gli esponenti di “Una Buona Idea”, in questa fase, continuano ad avere contatti e un dialogo piuttosto costante con pezzi dell’area progressista, dal Pd e fino al Movimento cinquestelle, senza però tralasciare i gruppi centristi con i quali ci furono i primi tentativi di lanciare un tavolo in vista delle prossime amministrative. Lo stesso Di Stefano, il segretario Giudice e i dirigenti del movimento attendono che si possa concretizzare un incontro con il commissario dem Giuseppe Arancio.