Giudice: “Sfiducia scelta difficile, Pellegrino? Ha un solo interlocutore, non recepisce nostro metodo”

Gela. Per molti, le scelte dei civici di “Una Buona Idea”, a partire da quella sulla mozione di sfiducia al sindaco Lucio Greco, potrebbero fare da punto di svolta. I consiglieri del movimento, Davide Sincero e Rosario Faraci, non hanno firmato la sfiducia e l’intero gruppo ha preso tempo sul da farsi, “per valutare con attenzione e consultare il territorio”. Una posizione che convince poco un sostenitore della sfiducia, come il consigliere Gabriele Pellegrino, che due giorni fa ha spiegato di non comprendere quanto riferito dai civici. “Probabilmente, il consigliere Pellegrino fa fatica a recepire le dinamiche del nostro movimento perché è abituato ad avere un unico interlocutore. Si rapporta all’onorevole anche se pare sia vicino alla Dc – dice il segretario di “Una Buona Idea” Giovanni Giudice – noi invece facciamo parte di un gruppo di persone libere e non abbiamo nessun partito o un eventuale onorevole al quale dare conto. La sfiducia è una decisione molto importante da assumere e per questa ragione vogliamo capire quale sia la volontà effettiva della città. Visto che Pellegrino sembra molto vicino alla Dc, consiglierei a quel partito di pensare alle proprie scelte piuttosto che occuparsi di quello che farà il nostro gruppo”. I civici, lo scorso fine settimana, non hanno indicato una direzione univoca rispetto alla mozione. Anche nei prossimi giorni continueranno a confrontarsi, sapendo comunque che i loro voti potrebbero spostare gli equilibri.