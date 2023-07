“Gnoffo ha dato indicazioni non corrette”, Costa: “Venga in assessorato, sono pronto al confronto”

Gela. “Il servizio home care premium lo conosco bene perché fui io, con l’amministrazione Fasulo, ad attivarlo. L’ex assessore Gnoffo, nella foga di dar prova del suo operato che non ho mai messo in dubbio, ha dato informazioni non corrette”. L’assessore ai servizi sociali Ugo Costa ritorna su quanto spiegato, questa mattina, dalla forzista Gnoffo, che l’ha preceduto alla guida del settore servizi sociali. La dirigente provinciale azzurra ha riferito del capitolo home care premium per i non autosufficienti, fermo per “l’inadeguatezza” amministrativa del primo cittadino. “Non è assolutamente così – spiega Costa – l’ex assessore ha detto che c’era la disponibilità del Comune di Butera ma questo non corrisponde alla realtà. C’era stata la disponibilità ma è stata ritirata. C’è un carico di lavoro eccessivo per i capofila e la dirigente del Comune di Butera ha fatto declinare la disponibilità. La pratica è in atto, ora affidata ad un nuovo funzionario del nostro ente, ma il Comune non ha un durc non regolare e questo sta paralizzando la procedura. La cooperativa attende i pagamenti dall’Inps, tramite il Comune. Su questo fronte, c’è un contenzioso in atto che va avanti da anni. Noi vogliamo risolvere la situazione e avremo a breve altri incontri. Peraltro, il servizio home care premium non parte direttamente ma servono le istanze da inoltrare per il vaglio”.