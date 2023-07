“Gnoffo sostenne la candidatura di Greco”, Testone: “Attacchi sindaco a sfondo sessista”

Testone, su un piano politico, chiama in causa il sindaco Greco, spiegando che ha “la memoria corta”. “In piu` occasioni, alla coordinatrice cittadina Gnoffo viene rimproverato l’essere un’imposizione dell’onorevole Mancuso, coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, affermazioni e illazioni che non trovano giustificazioni sopratutto se fatte da chi ben conosce ruoli e dinamiche politiche nonché l’impegno che da sempre la coordinatrice porta avanti. E’ di tutta evidenza – aggiunge Testone – che il primo cittadino ha la memoria corta e dimentica che l’avvocato Gnoffo, allora commissario cittadino di Forza italia, ha fortemente proposto la sua candidatura a sindaco, probabilmente ritiene più appagante offendere la dignità di una donna disconoscendone il suo percorso politico. Denigrare e delegittimare l`avvocato Gnoffo palesa la carenza di argomentazioni politiche e rappresenta, nel contempo, un messaggio volgare, sessista ed arrogante che non può passare inosservato. Concludo con l’auspicio di un confronto che guardi al giusto operato della coordinatrice provinciale. Una donna che si è sempre distinta per la sua capacità, la sua tenacia e la sua competenza e per l’autonomia con la quale ha sempre portato avanti le sue idee”. Gli azzurri, anche a livello regionale, scendono in campo nella sfida locale, con Forza Italia ormai quintessenza del centrodestra all’opposizione del sindaco Greco.