Royalties “Argo-Cassiopea”, apertura dalla presidenza della Regione: “Diritto sacrosanto”

Gela. Un’apertura è arrivata dalla presidenza della Regione, al termine di un incontro tra i sindaci di Gela, Licata e Butera e la struttura di segreteria del presidente Schifani. Il governatore siciliano non era presente a Palermo per impegni istituzionali. I primi cittadini Lucio Greco, Angelo Balsamo e Giovanni Zuccalà, hanno ribadito il diritto dei Comuni costieri a ricevere ristori dal progetto “Argo-Cassiopea”. Nel corso dell’incontro, come conferma il primo cittadino gelese, c’è stata una volontà della presidenza di andare incontro alle richieste. Attualmente, la normativa in essere esclude i Comuni dalla ripartizione degli introiti royalties. “Abbiamo sostenuto il sacrosanto diritto dei nostri territori a ricevere le royalties – dice Greco – e abbiamo avuto riscontri favorevoli”. La vera incognita al momento sembra quella di individuare la metodologia migliore per approvare la modifica alla normativa. Il governo regionale potrebbe far proprio l’emendamento al collegato bis attualmente in discussione in commissione. In alternativa, si ipotizza la proposizione di una norma ad hoc.