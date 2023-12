Granvillano vince il grand prix interprovinciale Sf 50: Atletica Gela prima nel femminile

Gela. Si sono svolte ieri a Barrafranca le premiazioni del grand prix interprovinciale di corsa su strada Caltanissetta Enna per l’anno in corso. Grande risultato per Laura Granvillano che si è classificata prima nella categoria SF 50 al termine delle 12 prove svolte in tutto l’hinterland interprovinciale, che ha visto come prova valida anche il trofeo delle mura Timolontee, corso il 2 giugno nella nostra città. Le altre città interessate sono state Niscemi (due volte), San Cataldo, Sutera, Villalba, Montedoro, Serradifalco, Mazzarino, Caltanissetta, Piazza Armerina e Barrafranca. Oltre alla Granvillano, è stata premiata anche la società Atletica Gela, che si è classificata prima nel femminile.