“Effetti in giunta per l’adesione ad Azione? Per noi, no”, Di Dio: “Alleanze? Deciderà gruppo”

In questo fine anno, la corsa dell’aula consiliare sarà sulle variazioni di bilancio, essenziali per salvare progetti in essere o già conclusi: diversi dei quali seguiti dall’assessorato sviluppo economico retto da Caruso. “Certo, le variazioni di bilancio sono importanti in questa fase – conclude Di Dio – però, ci sono stati forti ritardi e adesso si arriva al vaglio in prossimità delle scadenze. Se riusciremo a salvare tutti i progetti? Non so dirlo. La burocrazia è stata fin troppo lunga”.