Grazie ai cittadini torna a casa il libro “scomparso”

Gela. Il libro “Delle memorie istoriche dell’antica Città di Gela” del 1753 potrebbe tornare a disposizione del Comune dopo l’inspiegabile sparizione della copia che gli fu consegnata diversi anni fa. Nel 2015 il cultore di storia patria, Nuccio Mulè, consegnò in pompa magna al primo cittadino di allora la copia del prestigioso libro di cui era in possesso col preciso intento di farlo restaurare per metterlo a disposizione della collettività. In verità, come spiegato dallo stesso Mulè, di quel libro si è persa traccia e, probabilmente, non è mai stato custodito nella cassaforte comunale. Sulla vicenda indagano i carabinieri del locale reparto territoriale che avrebbero già sentito lo storico Mule, l’ormai ex sindaco Domenico Messinese e, tre mesi addietro, il suo assessore Francesco Salinitro, oltre ad un uomo incaricato di eseguirne il restauro. “A seguito del cambio dell’amministrazione comunale – racconta lo storico Nuccio Mulè – ho deciso di chiederne la restituzione poiché nonostante i diversi anni trascorsi, il comune non aveva ancora ottemperato al restauro. L’agghiacciante risposta ricevuta – continua Mulè – fu quella che il libro era inspiegabilmente scomparso dalle casseforti comunali”.