Greco contro Federico: “Dovrebbe scomparire dalla scena politica, il suo è bieco trasformismo”

Il primo cittadino conferma la linea dura verso l’area politica rappresentata da Federico. “Avrò, durante la mia esperienza, commesso qualche errore, ma sicuramente non possono essere simili personaggi ad impartire piani e strategie di sviluppo per la città che sta pagando tutti gli errori e tutte le scelte fatte da una classe politica della quale lui ha fatto parte. Ne è interprete – aggiunge – ma non degno rappresentante. La politica e i giovani nella nostra città meritano di meglio”. Per Federico, la nascente coalizione di centrodestra non può in nessun modo essere aperta ai pro-Greco ma il sindaco, ancora una volta, tuona in direzione di chi potrebbe ambire ad un ruolo importante in questo contesto, riproponendo temi come quello della coerenza politica e dell’eredità amministrativa ritenuta alla base dell’attuale crisi dell’ente comunale. Valutazioni che potrebbero incidere sulle strategie della Dc, ora nel gruppo di centrodestra ma che ha avuto un posto in giunta.