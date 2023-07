Area crisi, ad oggi pochi risultati: richiesta al Ministero per dati su nuove istanze di investimento

Gela. Fare meglio della prima volta non dovrebbe essere troppo complicato, almeno sulla carta, dato che il “round” iniziale per gli investimenti nell’area di crisi complessa si concluse con un solo progetto selezionato e finanziato. Da allora, ne è passato di tempo e a fine maggio si è aperto il nuovo termine per la presentazione delle richieste volte ad accedere ai finanziamenti, per un totale di poco più di venti milioni di euro. Numeri aggiornati, al momento, non ne sono stati forniti e di recente il senatore grillino Pietro Lorefice ha avanzato una richiesta agli uffici compenti del ministero delle imprese. Un’istanza destinata ad avere delucidazioni maggiori su quante domande siano state avanzate per l’accesso agli stanziamenti che riguardano l’intera area di crisi, con oltre venti Comuni. Il budget complessivo non ha mai convinto soprattutto i sindacati. Una quota fin troppo limitata quella dei venticinque milioni di euro, ora ridotti a ventuno dopo il finanziamento del primo progetto. Il fondo prevede coperture statali e regionali. All’origine, erano piuttosto elevate le aspettative sugli incentivi ad investire per cercare di strutturare progetti alternativi a quelli di Eni e compensare in questo modo la drastica riduzione dell’occupazione seguita alla riconversione del sito locale della multinazionale.