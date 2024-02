Inclusione e lavoro, i ragazzi speciali addetti di sala per una sera

L’obiettivo di questa esperienza è abbattere le barriere che si interpongono tra i ragazzi disabili e il mondo del lavoro. Un innovativo modello di inclusione sociale, un laboratorio sempre in fermento che dimostra come le barriere sono spesso solo nelle teste e non nei cuori. È l’occasione per molti ragazzi di guadagnare dignità e autonomia attraverso il lavoro.