Il Volley Gela sconfigge la Limpiados di Licata e vola in semifinale

Gela. Dinanzi ad un PalaItis gremito di tifosi, il Volley Gela si aggiudica anche la gara di ritorno contro la Limpiados Licata e vola in semifinale. Risultato finale di 3-1 per le ragazze allenate da coach Tandurella. Primo set più semplice del previsto, con le biancazzurre che prendono bene le misure sin dal primo minuto e la spuntano col punteggio di 25-9. Avendo vinto la gara d’andata col punteggio di 3-0, bastano almeno due set per arrivare matematicamente in semifinale. Nel secondo parziale la squadra licatese tenta in tutti i modi di riaprire la gara, ma non riesce ad andare oltre i 20 punti. Volley Gela aritmeticamente in semifinale dopo i primi due set conquistati.

Nel terzo set coach Tandurella fa rifiatare le ragazze titolari e decide di lasciare spazio anche a chi ha giocato meno in stagione, perdendo il parziale col punteggio di 18-25. Nel quarto e ultimo set mette i puntini sulle i il Volley Gela trionfando col punteggio di 25-13. Si scoprirà solo oggi pomeriggio chi affronterà la squadra gelese nel prossimo turno tra Vigata e Piazza Armerina. In caso di vittoria, il Volley Gela potrà salutare la Prima Divisione e approdare in Serie D.