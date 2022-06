I Lions parlano di affido familiare,una scelta d’amore

Gli orfanotrofi non ci sono più, sono stati chiusi a fine 2006, in base alla legge 149 del 2000. In base a questa norma, se un minore viene privato della famiglia d’origine deve essere collocato solo temporaneamente in comunità educative e al più presto in un’altra famiglia, o in affido o in adozione (in Italia sono da 900 a 1.100 i bimbi dati in adozione ogni anno). La realtà è che oggi la tipologia di accoglienza è di tre tipi: ci sono gli affidi in famiglia, le case famiglia (dove una coppia di coniugi può accogliere fino a sei bambini) e le comunità educative, che hanno sostituito gli orfanotrofi, ma no possono ospitare più di 12 bambini.

“Il calore e il supporto che può dare una famiglia è diverso da quello di un istituto.Il ragazzo o bambino dato in affidamento può vivere l’ambiente familiare e godere di quei diritti che troppo spesso vengono negati a causa di problemi nella famiglia d’origine”ha concluso il professore di diritto associato Filippo Romeo dell’università di Enna Kore.

All’incontro tenutosi presso l’ex chiesetta San Giovanni erano presenti il sindaco di Gela Lucio Greco ,il sindaco di Mazzarino Vincenzo Marino e Fabio Roccuzzo sindaco di Caltagirone.