“Un poster per la pace “, due gelesi vincono nella circoscrizione Lions

Gela. Da oltre tre decenni i Lions club di tutto il mondo sponsorizzano nelle scuole e presso le organizzazioni giovanili un concorso per opere artistiche molto speciale. Realizzare dei poster sulla pace offre ai giovani di tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace, offrendo al mondo l’ispirazione tramite l’arte e la creatività.

”Insieme alla professoressa Angela Rinzivillo del Lions club del Golfo di Gela da oltre dieci anni collaboriamo per questa attività- ha dichiarato il segretario del Lions Club Gela Host Salvatore Migliore- diffondere il concetto della pace cercando di formare una coscienza una cultura per la pace è il nostro obiettivo principale.”

A Gela sono stati ben 24 gli studenti che stamattina hanno ricevuto un attestato di partecipazione insieme ad un album e del materiale che possa permettere loro di sfruttare la loro creatività.

“Tutti siamo proprietari di questo mondo e ne siamo responsabili- ha aggiunto la dirigente Maria Lina la China – Questo è un momento di crescita non solo scolastica. Immettersi nella sfida dà la possibilità di crescere a loro come persone e a noi come istituzione in modo positivo e creativo.”