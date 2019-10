I pro-Greco divisi, si spinge per vertice maggioranza: Morselli, “se è su nomine a noi non interessa”

Gela. L’”arcobaleno” del sindaco Lucio Greco, forse per la prima volta da quando l’alleanza è entrata in municipio, sta facendo trasparire differenze di vedute, sempre più marcate. Le nomine ufficializzate nelle ultime settimana dal sindaco hanno scoperchiato la scatola di un puzzle politico, mai tanto difficile da mettere insieme. L’avvocato il segnale ai suoi l’ha lanciato, bloccando le chiamate in giunta. Per l’allargamento ad altri due assessori ci sarà tempo. Uno stop, piuttosto inatteso, che adesso tanti alleati vorrebbero esaminare, insieme al primo cittadino. Il consigliere Vincenzo Cascino, ieri, ha parlato della necessità di un vertice di maggioranza. Un confronto, da quanto emerge, che anche altri pezzi “arcobaleno” vorrebbero ottenere prima possibile. I dem, al termine della loro direzione, hanno chiesto che Greco faccia chiarezza sui prossimi cento giorni e sul programma da mettere in atto. Le fughe in avanti, con nomine fiduciarie che portano quasi esclusivamente la firma politica del primo cittadino, non sono piaciute a tanti. Non è chiaro se il vertice si farà, anche perché Greco pare piuttosto contrariato dall’atteggiamento di molti sostenitori. “Un vertice di maggioranza? Se deve essere organizzato per parlare delle nomine in giunta bloccate – dice il consigliere di “Un’Altra Gela” Romina Morselli – allora, non trova il nostro supporto. Il sindaco ha deciso di attendere e di valutare bene. Non capisco di cosa si debba parlare. Invece, apriamo un dibattito, in maggioranza, su temi che interessano la città. Dobbiamo rilanciare Ghelas e c’è la questione di Timpazzo. Non dimentichiamo l’indebitamento dell’ente e la necessità di assicurare i servizi che i cittadini, giustamente, pretendono. Va verificato il futuro di un progetto importante come il polo “Ciliegino” e il Comune, a breve, potrebbe trovarsi l’enorme peso dei debiti per gli espropri. Le nomine non interessano alla città”. Morselli, tra i riferimenti principali del gruppo politico del sindaco, fa capire che le richieste dei compagni di avventura non piacciono ai fedelissimi di Greco.