Il biofertilizzante di Nardo abbatte le sostanze pericolose, ad “Antifemo” anche il premio Iren

Gela. Un biofertilizzante che riduce drasticamente la presenza di contaminanti nei prodotti agricoli che sono stati testati. L’attività di sperimentazione ed uso sul campo è della startup “Antifemo”, del chimico industriale Fabrizio Nardo. Il ricercatore gelese ormai da qualche anno ha messo le basi della sua azienda nell’incubatore “Progetto Manifattura”, a Rovereto, in provincia di Trento. Sono diversi gli ambiti dell’attività di ricerca di Nardo e del gruppo di lavoro. I risultati del biofertilizzante iniziano ad emergere, dopo l’uso in una coltivazione di pomodori. Entrambe le varietà sono state fertilizzate per metà con un concime tradizionale e per metà con il biofertilizzante NP-bioTech. “Tra i risultati ottenuti – spiega Nardo – merita di essere evidenziata, nei pomodori coltivati con il nostro biofertilizzante, la diminuzione della concentrazione di alcuni contaminanti, molto nocivi e in grado di dare fenomeni di bioaccumulo, come il piombo, con una riduzione dell’80 per cento e il cadmio, che scende dell’84 per cento. Al contempo è stato osservato un aumento di concentrazione di sostanze indispensabili per l’organismo umano come il calcio, il potassio, lo zinco e il ferro. Un altro aspetto interessante che merita ulteriori approfondimenti riguarda la crescita della concentrazione di alcuni elementi antiossidanti come i polifenoli, in aumento del 33 per cento, e i flavonoidi totali, con un incremento del 35 per cento. La tecnologia NP-bioTech può essere applicata vantaggiosamente su un ampio spettro di rifiuti organici, come fanghi, digestati, Forsu, e altri, riducendo di oltre l’85 per cento il ricorso a inceneritori e discariche”. Si riduce l’incidenza dei contaminanti e aumenta invece quella dei nutrienti. Il biofertilizzante è stato testato nei campi sperimentali del Cnr a Sassari e premiato dalla Fondazione Italia-Usa. Ormai da anni, Nardo porta avanti progetti per tecnologie innovative, tutte tese allo sviluppo dell’economia circolare per il recupero dei rifiuti e degli scarti della produzione agro-alimentare. Un anno fa il processo è stato inserito dalla Commissione europea nella “European Circular Economy Stakeholder Platform”, il portale europeo che raccoglie le buone pratiche per l’economia circolare. La tecnologia è nata in Sicilia e viene applicata in un’azienda del calatino, per lo smaltimento sostenibile del pastazzo di agrumi e dei fanghi di depurazione che diventano compost di qualità e con emissioni quasi del tutto abbattute. “Permettendo alle imprese agroalimentari– spiega il fondatore di “Antifemo” – di diventare delle vere e proprie aziende a rifiuti zero”.