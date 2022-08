Il delicato intervento e la morte, gip archivia caso Platania: sarà proposto un reclamo

Il decesso arrivò qualche giorno dopo un malore, accusato a seguito dell’operazione. I genitori presentarono denuncia. Secondo la famiglia, per un intervento chirurgico di quel tipo, durato diverse ore, la paziente andava poi collocata direttamente in terapia intensiva e rianimazione e non in degenza ordinaria, come invece accadde. Già nel 2020, Jessica Platania si era rivolta ai medici napoletani, ma di un’altra struttura ospedaliera. Tutto venne bloccato quando scoppiò la pandemia da Covid. Quei medici spiegarono appunto che l’intervento non poteva essere effettuato, visto che sarebbe stato necessario il successivo ricovero in terapia intensiva, ma i posti in quel periodo erano riservati solo a pazienti Covid. La quarantacinquenne, lo scorso anno, per cercare di avere una soluzione al problema fisico che l’aveva colpita, si rivolse all’equipe dell’ospedale “Del Mare”. Era molto nota in città per la sua attività di volontariato. Per anni, spesso lasciata sola dalle istituzioni, ha accudito centinaia di randagi.