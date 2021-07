Il duo elettronico dei Black Canova in scena al Rossini

Nel live set che proporranno stasera al Rossini Ristopub, in via Gioacchino Rossini 47, ci sarà l’unione della parte elettronica più digitale e di quella più strumentale. “Nel live di questa sera proporremo sia brani non ancora pubblicati che una serie di cover, che abbiamo reinterpretato a modo nostro. Per esempio, abbiamo preso un brano dei Duran Duran che abbiamo completamente stravolto con l’aggiunta di sonorità techno”, dicono Francesco e Tommaso. Il live è previsto per le 22,30 di questa sera.