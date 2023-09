Il Gela cade nell’ultimo test match estivo contro il Siracusa

Gela. Il Gela Calcio perde davanti ai propri tifosi contro il Siracusa, neopromossa in Serie D. La squadra ospite si porta in vantaggio all’11’ minuto con il primo gol di Russotto, che firma l’1-0 per gli azzurri. Passano 12 minuti e al Gela viene fischiato un calcio di rigore, sbagliato da Abate e siglato poi da Alves, il più lesto di tutti ad arrivare sulla sfera. Al 30’ Russotto raddoppia su calcio di punizione, ma l’esterno destro D’Agosto pareggia nuovamente i conti e fa 2-2, risultato alla fine della prima frazione di gara. Secondo tempo a senso unico per il Siracusa che segna prima con Benassi e poi con Vacca, complice una deviazione del difensore Minolfi che va a spiazzare il portiere Basso. Il Gela gioca bene in attacco e a centrocampo ma mostra delle evidenti lacune in fase difensiva, dovute probabilmente alla forma fisica dei centrali difensivi.