Il Gela FC corre da solo: “Nessuna fusione, porte aperte a nuovi soci”

Gela. Il Gela FC afferma che nessun tentativo di fusione è attualmente in atto con altre società. La società giallonera prosegue sulla propria via per la valorizzazione del proprio settore giovanile. Nel comunicato, la squadra cara al presidente Marco Scerra chiarisce che le porte del Gela FC saranno sempre aperte a imprenditori, soci e sponsor che si vorranno unire al progetto sportivo giallonero.

Spazio alla fine della nota anche per un in bocca al lupo a tutte le società calcistiche gelesi per i loro progetti sportivi futuri.