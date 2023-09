Il Gela Futsal riparte dall’amichevole contro la University of Malta

Gela. A poco più di un mese dall’inizio del campionato di Serie B, il Gela Futsal continua con la preparazione atletica. Quattro sedute a settimana al Palalivatino, con gli atleti seguiti dal preparatore atletico Matteo Barresi e dal mister Enzo Fecondo. Prima amichevole fissata per giorno 16 settembre contro la University of Malta Futsal, squadra di Serie A maltese. Il primo impegno ufficiale sarà invece in Coppa Divisione, contro il Mazara, squadra militante in Serie B nel girone H, così come i biancazzurri. Per quanto riguarda la prima partita di campionato, è prevista per giorno 14 ottobre, nella trasferta contro il Marsala. ll sabato successivo ci sarà l’esordio casalingo, contro il Blingink Soverato.