Il mese di maggio a Gela tra pellegrinaggi e devozione

Anticamente la sera del 30 aprile e la notte del 15 Agosto, si facevano i grandi pellegrinaggi e, prima della costruzione del polo petrolifero, durante l’anno, tante famiglie trascorrevano le loro giornate in questo luogo vivendo le cosiddette “scampagnate”, pregando anche il Santo Rosario e circondando sempre l’immagine della Vergine Maria con fiori o portando l’olio che si utilizzava per far ardere le lampade. La devozione e i pellegrinaggi spontanei, delle comunità parrocchiali o delle associazioni non si sono mai interrotti nel popolo gelese, soprattutto nel mese di Maggio.

“I gelesi – afferma don Pasqualino di Dio, referente della Cappella – sono strettamente legati a questo luogo fortemente simbolico in cui sono stati piantati i primi semi della cristianità e dove i fedeli hanno istaurato da sempre nella fede semplice e popolare il loro rapporto genuino con la Vergine Maria. Non dobbiamo dimenticare le nostre radici altrimenti perdiamo la nostra identità. In questi mesi, sotto la guida della Soprintendenza abbiamo restaurato la Cappella e i luoghi ad essa adiacenti grazie alla generosa collaborazione delle ditte site in questo luogo. È stato veramente commovente costatare così tanto amore alla Madonna da parte dei professionisti, degli artigiani, degli operai e di tanti fedeli che hanno gareggiato per rendere questo luogo ancor più accogliente e dignitoso. Ringrazio particolarmente i benefattori: Ergomeccanica dei fratelli Scerra, Medi group di Giovanni Salsetta, Hertz dei fratelli Scordio, Marmisti Carmelo Aquinato e Morello Federico, Pasquale e Francesco Migliore, Vetraio Vacirca, Geom. Ignazio Di Dio, Arch. Giuseppe Morello, Dott. Francesco Trainito, Geom. Giuseppe Pellegrino e Giovanni Battista di Dio. Per via della pandemia, per quest’anno, non si potranno organizzare i pellegrinaggi parrocchiali o delle associazioni ma la Cappella dal 1 al 31 maggio rimarrà aperta dalle ore 7.00 alle ore 21.00 per la preghiera personale. Ogni giorno alle ore 17.30 si reciterà il Santo Rosario in comunione con Papa Francesco e i fedeli dei santuari internazionali”