Il miraggio dell’acqua, in via Ricasoli i residenti protestano

Gela. L’acqua è un “dono” raro per chi vive in via Ricasoli. Questa mattina, alcuni residenti sono scesi in strada per rendere pubblica una situazione di disagio costante. Le forniture idriche, quando arrivano, non danno neanche il tempo ai residenti di organizzarsi per riempire i serbatoi. “L’acqua viene erogata a giorni alterni e per circa dieci minuti – spiegano – come si fa? Se non siamo a casa, non c’è neanche la possibilità di attivare i motorini. Nella parte alta, non arriva proprio”.