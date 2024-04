Ghelas, il contratto può essere varato? Sammito, “ci sono tempi e passaggi precisi”

Gela. I lavoratori di Ghelas multiservizi e i sindacati, ieri, hanno ribadito l’esigenza che si arrivi ad un contratto pluriennale superando definitivamente il regime delle proroghe. Al termine dell’assemblea hanno incontrato il sindaco Lucio Greco e il segretario generale. Per l’amministrazione, serve un’ulteriore verifica attraverso i revisori e poi la palla passerà al civico consesso. Ci sono i tempi per arrivare al varo entro la conclusione del mandato dell’attuale amministrazione comunale? “Capisco che c’è la volontà di dare risposte ai lavoratori – dice il presidente del consiglio Salvatore Sammito – però, non bisogna dimenticare che si andrà al voto per le amministrative ad inizio giugno. Il consiglio comunale non potrà più esprimersi in un lasso di tempo che va dai 45 ai 30 giorni precedenti, siamo in attesa di una risposta dagli enti locali, salvo che non si tratti di atti con scadenze urgenti e il contratto Ghelas non è tra questi”. Sammito ritiene che si debbano evitare situazioni emergenziali, soprattutto per un atto comunque delicato, a maggior ragione in una fase di dissesto finanziario.