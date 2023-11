“Il sangue di Giuda” di Cantella, sabato il romanzo sarà presentato in città

Gela. “Il sangue di Giuda”, romanzo scritto dal giornalista gelese Gabriele Cartella, sarà presentato in città. L’appuntamento è per sabato 25 novembre, alla Pinacoteca comunale di viale Mediterraneo, dalle ore 17. L’iniziativa è dell’associazione degli ex allievi del Liceo classico “Eschilo”, presieduta dalla professoressa Maria Grazia Falconeri. “Il sangue di Giuda” è edito da Mursia per la collana “Giungla gialla”. Insieme all’autore, dialogherà il professore Liborio Mingoia. Ad introdurre sarà l’avvocato Egidio Alma, segretario dell’associazione ex allievi. Ci saranno i saluti della professoressa Falconeri. Interverranno anche allievi del classico, Federica Costa, Sofia Panebianco, Martina Romano, Carla Tedesco e Simona Scerra, coordinati dalle docenti Concetta Massaro e Lella Oresti.