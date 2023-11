“Intorno a FI solo chiacchiere”, Trainito: “Lavoriamo in sintonia con Mancuso e per il partito”

Gela. “Ci sono troppe chiacchiere che sanno di gossip. In Forza Italia non cambia nulla. Non c’era neanche bisogno di precisare che il gruppo locale ha come riferimento l’onorevole Michele Mancuso”. Il capogruppo del partito in consiglio comunale, Rosario Trainito, non vede ragioni di preoccupazione rispetto al destino più immediato di Forza Italia, a livello locale. Qualche assenza registrata alla kermesse di Taormina, tenutasi nel fine settimana appena trascorso, non pare in alcun modo aprire a messaggi subliminali. “A me, come capogruppo, non risulta nulla di tutto questo – precisa Trainito – anche oggi mi sono confrontato con il nostro deputato, l’onorevole Michele Mancuso, che chiaramente rimane il mio riferimento e quello del partito. L’assenza alla kermesse è dovuta solo a ragioni personali. Il resto, ripeto, è gossip che neanche commento. Stiamo andando avanti a costruire per la città”. Al meeting del “Buongoverno” ha preso parte il presidente del civico consesso Salvatore Sammito, che pur non essendo ufficialmente tesserato si è da sempre detto vicino alla linea dei berlusconiani. “Non esistono altre discussioni – aggiunge Trainito – in città stiamo lavorando bene. Siamo impegnati nella fase del tesseramento. Tanti mi contattano per chiedere di aderire e dare un contributo fattivo alle nostre iniziative istituzionali e politiche. Si vogliono spendere”.