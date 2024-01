Il Volley Gela apre il 2024 vincendo ancora per 3-0

Gela. Il Volley Gela vince contro il Piazza Armerina con il risultato di 3-0. Seconda vittoria di fila nel campionato di Prima Divisione per le ragazze di coach Giacomo Tandurella dopo il successo di Regalbuto con il medesimo risultato. Nel primo parziale le ospiti danno filo da torcere alle biancazzurre che però resistono e si aggiudicano il primo set con il risultato di 25-21. Nel secondo parziale la padrona di casa sale in cattedra e passa per 25-14. Nel terzo set le gelesi peccano in qualche piccola disattenzione ma ottengono il successo con il risultato di 25-12. Altra vittoria per 3-0 ed entusiasmo che cresce sempre di più nello spogliatoio biancazzurro, con un sogno comune chiamato Serie D.

Altra soddisfazione per la società biancazzurra dopo la vittoria di ieri della Coppa Akranis, vinta a discapito di Santa Barbara Sommatino per 2-1 e di Piazza Armerina per 2-0.