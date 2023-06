Il Volley Gela torna in Prima Divisione

Gela. Il Volley Gela torna dopo due anni a disputare un campionato con la prima squadra, ripartendo dalla Prima Divisione. La società vuole mettersi in gioco nonostante la giovane età delle atlete che hanno fatto la fortuna della compagine l’anno scorso, come per esempio i due talenti Eleonora Pellegrino e Mariaclara Argetta, convocate anche in rappresentativa regionale di pallavolo nella passata stagione.

Da risolvere il nodo struttura, con la società biancazzurra che ha fatto richiesta per giocare al PalaCossiga dopo la stagione al PalaItis.