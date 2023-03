In città ritorna Tedx, dibattiti e relatori per replicare i risultati della precedente edizione

Gela. La città si prepara ad accogliere il secondo evento internazionale TEDx, una giornata intera dedicata alle idee che cambiano il mondo, e che porterà in città alcuni dei relatori più influenti a livello globale. Nel 2021, il primo evento TEDx a Gela ha visto la partecipazione di relatori che si sono raccontati al pubblico, condividendo, motivando, emozionando. Il secondo evento TEDx, sempre al teatro comunale Eschilo, sarà ancora più coinvolgente. Sono attesi relatori che in questi anni, con il loro impegno nelle professioni e nelle arti, hanno maturato esperienze di vita e impegno in Italia come nel mondo, portando avanti le loro idee innovative. La loro presenza sarà fonte di ispirazione per tanti, soprattutto per i più giovani, che attendiamo in platea. I dettagli dell’evento previsto per questa primavera, incluso il tema e la data ufficiale, saranno svelati a breve.Tuttavia, possiamo garantire che il programma di quest’anno sarà ancora più emozionante e coinvolgente rispetto all’edizione precedente.