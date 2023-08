In consiglio nuove variazioni bilancio, integrato l’ordine del giorno

Gela. Ieri, il rinvio scaturito dalla necessità di integrare l’ordine del giorno. Già questa mattina, dalla presidenza del consiglio comunale è pervenuto l’atto ufficiale. Alle variazioni di bilancio per il Coc della protezione civile (progetto della linea “Agenda Urbana”) e per il Centro comunale di raccolta dei rifiuti (con finanziamento regionale), si aggiungono quelle necessarie a coprire lo stanziamento per gli accessi al mare dei diversamente abili e per il progetto della videosorveglianza. Si è posta l’urgenza di inserire questi ulteriori punti. Sono da vagliare anche debiti fuori bilancio. I pro-Greco dovranno raggiungere la soglia minima necessaria, probabilmente in seconda convocazione.