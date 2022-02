In edicola il 64esimo numero di Uomini Comunicazione

ROMA (ITALPRESS) – E’ uscito il 64esimo numero di Uomini Comunicazione, un lavoro aggiornato sul mondo della comunicazione. 450 pagine per essere informati sui cambi di poltrona e le innovazioni organizzative del settore. La guida è in edicola a Milano e Roma e dalla settimana prossima anche nei capoluoghi di provincia.”Il lavoro di raccolta e verifica dei dati è sviluppato attraverso email, WhatsApp, fax e telefono, per aggiornare la guida e permette una visione capillare dei trend che si registrano all’interno delle aziende, delle istituzioni e delle organizzazioni professionali dedicate alla comunicazione, che evidenziano temi e problemi che crescono nello scenario della comunicazione”, spiega Alessandra Ravetta, direttore di Prima Comunicazione e dell’annuario.”Scontato dire – sottolinea – che la sostenibilità è un’area che ha registrato un interessante sviluppo con specialisti dedicati. Ed è veramente una bella cosa, perchè significa che così si diffondono consapevolezza e azioni positive su temi vitali per tutto il genere umano”. Uomini Comunicazione è un riferimento che racconta in 450 pagine il panorama della comunicazione, offrendo una visione attuale e aggiornata, a 360 gradi, su come si sviluppa il settore in Italia nelle aziende, istituzioni e società di consulenza.(ITALPRESS).