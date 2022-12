In vico Santa Lucia raccolta per chi ha più bisogno, “è Natale per tutti”

Gela. Vico Santa Lucia, uno dei punti più belli e caratteristici del centro storico, si illumina con le luci del Natale. Ancora una volta i privati cittadini hanno deciso di agire e allestire di tasca propria un angolo che possa rappresentare lo spirito natalizio. Vico Santa Lucia da anni è ormai meta di chi vuol scattare una foto ricordo durante le festività; bambini, scolaresche o semplici passanti si radunano nello spiazzo allestito per passare qualche momento di calma facendosi coinvolgere dall’atmosfera natalizia.

In occasione della festa di Santa Lucia caduta lo scorso 13 dicembre ed in collaborazione con il parroco della chiesa madre don Vincenzo Mario Cultraro, le famiglie Scerra, Lombardo, Vella, Zafarana, Terranova e Migliore in sinergia con le attività commerciali della zona, Grecal, lo studio notarile Maria Antoniani, lo spugnificio di Daniele Incorvaia, il laboratorio di incastonatura di Davide Battaglia, lo studio degli architetti Castellana e Zafarana, il ristorante Disiù della famiglia Guerreggiante, il B&B i “Il borghese”, la farmacia Campisi, la Fidei Sacra di Alessio Palumbo e l’Isolmec di Nuccio Perna, hanno organizzato una raccolta di fondi e generi alimentari per le famiglie che ne hanno più bisogno. Natale è una festa che invita ad aprire il cuore e con questo spirito le famiglie e i commercianti e residenti che vivono in questo vicolo hanno deciso di agire e fare davvero qualcosa per le famiglie meno fortunate perché come dice Ennio Greco, titolare di Grecal showroom, “è Natale per tutti”.