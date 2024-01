Inchiesta “Donne d’onore”, condanne ai Liardo impugnate in Cassazione: fissata l’udienza

Sei anni e nove mesi di reclusione per Nicola Liardo. Sei anni e sei mesi per il figlio Giuseppe Liardo, sul quale pendevano diversi capi di accusa. Gli erano già state riconosciute le attenuanti generiche e in primo grado cadde l’aggravante mafiosa. Quattro anni di reclusione per Monia Greco, moglie di Nicola Liardo. Anche per la sua posizione venne meno l’aggravante mafiosa e le furono riconosciute le attenuanti generiche. Otto mesi, con pena sospesa, per la figlia, Dorotea Liardo. Tre anni e tre mesi di detenzione, infine, a Salvatore Raniolo. Decisioni che sono state impugnate dai legali e che porteranno ad una pronuncia della Cassazione, con udienza fissata appunto a febbraio. Gli avvocati Giacomo Ventura, Flavio Sinatra e Davide Limoncello, esporranno le ragioni dei ricorsi presentati. Non ci sarebbero mai state, secondo la loro ricostruzione, evidenze effettive di un qualsiasi coinvolgimento nelle imposizioni e nella gestione della droga. L’inchiesta ebbe come sviluppo ciò che emerse dalle intercettazioni che venivano effettuate in carcere, anche nel corso di colloqui tra Nicola Liardo e i familiari.