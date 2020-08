Inchiesta “Stella cadente”, altro filone di indagine: chiesti 25 rinvii a giudizio

Gela. Davanti al gup del tribunale di Caltanissetta, dovranno presentarsi il prossimo ottobre. Sono tutti imputati coinvolti nella maxi inchiesta antimafia “Stella cadente”, ma che nel corso delle indagini non sono stati sottoposti a misure cautelari o ne hanno ottenuto la revoca. La gran parte è attualmente in stato di libertà, compreso un dipendente comunale (sospeso da Palazzo di Città). Si tratta del terzo filone del procedimento, scaturito dall’inchiesta che secondo i pm della Dda nissena e i poliziotti che l’hanno eseguita ha consentito di fare luce sui nuovi assetti della stidda locale e sui presunti fiancheggiatori. Altri presunti complici si trovano già davanti al collegio penale del tribunale di Gela e al gup nisseno (in questo caso hanno optato per il rito abbreviato). Proprio i magistrati della Direzione distrettuale antimafia hanno già chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Francesco Oro, Gaetano Brosco, Francesco Carfì, Rocco Cinardi, Marco Gallo Cassarino, Luigi Garufo, Omar Sacco, Mirjan Ajdini, Nunzio Catalano, Laura Cosca, Giuseppe D’Antoni, Ciro Di Palma, Salvatore Esposito Ferrara, Luciano Guzzardi, Giuseppe La Cognata, Antonio Montana, Alessandro Pardo, Massimiliano Tomaselli, Vincenzo Tosto, Francesco Vizzini, Benedetto Giuseppe Curvà, Maria Cinardi, Giovanni Di Giacomo, Paolo Portelli e Michele Totaro.