Gela. L’ennesimo incidente stradale in un tratto della Gela-Manfria. Questa mattina, a ridosso di Montelungo, nei pressi di via Dell’Avena, una vettura è finita tra i campi, uscendo fuori strada. L’automobile, un’utilitaria, ha subito diversi danni. Pare invece che non si siano registrati feriti, in condizioni preoccupanti.