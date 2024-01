Incontro Federico-Di Stefano, “ci sono temi comuni ma senza escludere percorso avviato”

Gela. “Un incontro piacevole, sono stati affrontati temi che possono essere comuni”. L’ex assessore Terenziano Di Stefano, tra i riferimenti del progetto civico, e l’ex parlamentare Ars Pino Federico, hanno analizzato i possibili elementi di convergenza rispetto ad un potenziale percorso condiviso. Era stato Federico, non proprio in sintonia in questa fase con i vertici della Dc (partito al quale ha aderito), ad annunciare l’intenzione di un incontro con esponenti moderati e civici, compreso l’ex vicesindaco, in rappresentanza di “Una Buona idea” e “Civico lab”. “Stiamo valutando la situazione – continua Di Stefano – ho spiegato qual è la mia idea di progetto comune e lui ha fatto presente quale possa essere la strada percorribile per affrontare le prossime amministrative”. Una linea di convergenza già c’è. “Siamo entrambi consapevoli – aggiunge Di Stefano – che il candidato a sindaco dovrà essere scelto dal territorio e non in riunioni extraterritoriali. L’obiettivo rimane assicurare una buona e sana governabilità”. L’esponente civico, insieme ai dirigenti di “Una Buona idea” e “Civico lab”, ieri era all’agorà politica, con le forze progressiste e moderate. Il faccia a faccia con Federico, ritiene, non si pone in contrapposizione.